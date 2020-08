SANTE Il sera possible de se faire tester dès ce vendredi sans rendez-vous

Un drive de dépistage du Covid-19, ici à Saint-Nazaire. (Illustration) — S. SALOM-GOMIS/SIPA

A partir de ce vendredi, le drive de dépistage à l’hôpital Haut-Lévêque à Pessac dans la banlieue bordelaise sera de nouveau ouvert au public de 9 heures à 18 heures. Il vient compléter le dispositif de dépistage déjà en place au sein du CHU de Pellegrin. Ce drive sera accessible 7 jours sur 7 sans rendez-vous.

Le dépistage est réalisé en quelques instants par voie nasale, sans quitter le véhicule pour le mode voiture et en s’asseyant pour le mode piéton. Les résultats sont adressés dans un délai de 24 heures à 48 heures. Les personnes se présentant doivent obligatoirement porter un masque et se munir de leur carte d’identité, leur carte vitale et leur carte de mutuelle précise l’Agence Régionale de Santé en Nouvelle-Aquitaine.