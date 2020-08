Emmanuel Macron et Angela Merkel, lors du Sommet européen à Bruxelles le 21 juillet 2020. — Stephanie Lecocq/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va recevoir ce jeudi Angela Merkel au fort de Brégançon pour tenter de renforcer l’entente du couple franco-allemand. Le menu des discussions est particulièrement chargé. Les deux dirigeants devraient notamment aborder la poursuite de l’épidémie de Covid-19, la crise au Mali, celles en Biélorussie et au Liban, les tensions en Méditerranée orientale, le Brexit et enfin les prochaines échéances européennes. Sur tous ces dossiers, Berlin et Paris partagent un « fort niveau de convergence », assure-t-on dans l’entourage du président. On verra si c’est toujours le cas lors de conférence de presse qui suivra l’entretien bilatéral. La journée s’achèvera par un dîner de travail.

Même si le score est sans appel, Lyon n’a pas démérité contre le Bayern Munich. Mercredi soir en demi-finale de Ligue des champions, l’OL s’est incliné 3-0 face aux Allemands. Gêné par le plan de jeu de Rudi Garcia, basé sur un effort défensif total de ses joueurs et une rapidité tranchante sur contre-attaque, le Bayern a échappé au même sort que City. Dans cette vidéo, notre envoyé spécial William Pereira analyse ce match avec un score final en trompe-l’œil :

Par une simple phrase prononcée à la convention démocrate, Kamala Harris est rentrée dans l’histoire : « J’accepte votre nomination pour la vice-présidence des Etats-Unis ». Elle est en effet devenue la première femme noire investie à ce poste par un parti majeur. La sénatrice californienne a profité de son discours pour se présenter à l’Amérique, et pour dénoncer « l’incompétence de Donald Trump » qui « coûte des vies » à l’heure de la pandémie de coronavirus. Juste avant elle, Barack Obama, d’habitude mesuré, avait lui aussi critiqué son prédécesseur comme jamais un ancien président ne l’avait fait.