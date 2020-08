Une femme porte un masque à Cannes. — SYSPEO/SIPA

Le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 a progressé de 3.776 en 24 heures, selon des chiffres publiés ce mercredi par la direction générale de la santé (DGS). Mardi, ce nombre s’élevait à 2.200.

Les hôpitaux français ont admis 162 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures contre 185 mardi. Au total, 4.806 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19.

21 nouveaux clusters

31 patients ont par ailleurs été admis dans des services de réanimation, contre 28 mardi. Au total, 374 personnes se trouvent en réanimation pour une infection au coronavirus (avec toutefois un solde global négatif puisque c’est six de moins que la veille).

30.468 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie (soit 17 décès depuis mardi), dont 19.957 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux – un chiffre qui vient d’être actualisé et le sera à nouveau dans une semaine.

Le pourcentage de tests positifs continue à augmenter, à 3,1 % contre 3 % mardi et 21 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué la DGS, qui recommande toujours activement le port du masque et le respect des autres gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible.