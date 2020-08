Illustration école — M.Libert / 20 Minutes

Les enseignants seront-ils prêts pour une rentrée scolaire en bon ordre dès le 1er septembre ? Si le protocole sanitaire dans les écoles avait été allégé par le ministère de l’ Education nationale, dans l’objectif de permettre une rentrée pour tous les élèves, les derniers éléments relatifs à la circulation du coronavirus en France inquiètent certains.

A tel point que Guislaine David, secrétaire générale du syndicat d’enseignants du SNUipp-FSU, a demandé, au micro d'Europe 1, le report de la date de la rentrée scolaire.

Pouvoir « préparer cette rentrée qui n’est pas normale »

« On demande de décaler la rentrée des élèves, pour que les enseignants puissent avoir plusieurs jours de prérentrée dans la semaine du 31 août, et préparer cette rentrée qui n’est pas normale mais sous Covid, explique-t-elle. Dans l’idéal, il nous faudrait la semaine du 31 pour pouvoir préparer un retour serein la semaine suivante ».

La secrétaire générale du syndicat souhaiterait un avis du conseil scientifique et une directive du ministère. « Il faut que l’on discute des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir reprendre, car il y a des endroits où le virus circule plus facilement, et où il faudra prendre des mesures un peu plus strictes », assure-t-elle.