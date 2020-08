Plus de 2.200 cas de coronavirus en 24 heures en France (Illustration) — Ben Cawthra//SIPA

Au regard des dernières données de la Direction générale de la santé (DGS), l'augmentation du nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 lundi (moins de 500 personnes) semblait ralentir quelque peu. Mais ce chiffre est reparti à la hausse ce mardi. Dans son bilan quotidien, la DGS indique en effet que 2.238 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés en 24 heures. Portant ainsi le total des cas à 16.129 sur la semaine.

Les hôpitaux français ont admis 185 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures contre 234 lundi. Au total, 4.823 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19. Vingt-huit patients ont par ailleurs été admis dans des services de réanimation, contre 34 lundi. Au total, 380 personnes se trouvent en réanimation pour une infection au coronavirus.

22 décès depuis lundi

Depuis le début de l'épidémie, 30.451 personnes sont décédées en France (soit 22 décès depuis lundi), dont 19.940 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux - un chiffre qui vient d'être actualisé et le sera à nouveau dans une semaine.

Le pourcentage de tests positifs continue à augmenter, à 3% contre 2,9% lundi et 29 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué la DGS,