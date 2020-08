ACCIDENT Selon ses parents, il a fait ses premiers pas, un peu plus d’un an après avoir été jeté dans le vide par un adolescent

Le musée d'art moderne de Londres, au Royaume-Uni. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Il a fait ses premiers pas depuis son accident, il y a un an. Le petit Français de 6 ans, jeté du 10e étage de la Tate Modern à Londres en août 2019 par un adolescent britannique, a recommencé à marcher, d’après une information repérée par Le Parisien.

Ses parents ont donné de ses nouvelles sur une page GoFundMe, qui a permis de collecter près de 270 000 euros pour son traitement médical. « Il est capable de marcher quelques mètres, il arrive même à monter une ou deux marches, quand on l’aide. » Il a passé le week-end chez ses parents pour la première fois et est allé à la plage, où « il a pu construire des châteaux de sable avec un ami ».

Condamné à la prison à vie

Dans cette lettre, ses parents ont également indiqué que sa mémoire et son système respiratoire semblent fonctionner de mieux en mieux. Le petit garçon avait déjà pu retrouver l’usage de la parole en fin d’année. « Nous ne comprenons pas tout ce qu’il dit, en particulier quand il est fatigué, mais il s’exprime de plus en plus », avaient expliqué ses parents sur GoFundMe à l’époque.

Le 4 août 2019, âgé de six ans, il avait été poussé du dixième étage du musée d’art moderne. Il avait chuté sur un toit, une trentaine de mètres plus bas. Il a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras.

Son agresseur, Jonty Bravery, a été condamné à la prison à vie fin juin au Royaume-Uni. Agé de 17 ans au moment des faits, il avait été arrêté après avoir été cerné par des membres du public en attendant l’arrivée de la police. Atteint d’autisme et de troubles de la personnalité, il était pris en charge par une institution spécialisée. Selon les éléments recueillis lors de l’enquête, il avait expliqué avoir entendu des voix lui intimant de blesser ou tuer des gens. Aux enquêteurs, il avait déclaré qu’il voulait « que ce soit aux informations ».