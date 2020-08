Parents et professeurs attendent toujours les annonces du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer — Jacques Witt

Si les vacances estivales ne sont pas encore terminées, la rentrée approche à grand pas et avec elle, les interrogations sur les mesures qui seront prises face au Covid-19. Alors que l’épidémie connaît un rebond, le secteur de l’éducation attend les instructions et moyens qui seront mises en œuvre pour gérer au mieux l’accueil des élèves à partir du mardi 1er septembre. Si un protocole existe bien sur le site du ministère de l’Education nationale, celui-ci date d’une période où l’épidémie semblait moins forte et avait été considérablement allégé.

Si le ministère de l’Education nationale a bien annoncé une conférence de presse de rentrée de Jean-Michel Blanquer, le 26 août prochain, les professeurs s’inquiètent d’annonces tardives qui seraient difficiles à mettre en place en un laps de temps si réduit. De la même manière, les parents s’impatientent de savoir dans quelles conditions ils vont retourner leurs enfants à l’école.

Nous sommes le 18 août 2020, et toujours aucune nouvelle de blanquer, du protocole sanitaire, des milliards à mettre dans l'école comme d'autres pays européens. Tout ce qu'on voit, à perte de vue, c'est l'impréparation, des enseignants abandonnés et la santé publique oubliée. — Johan Faerber (@JFaerber) August 18, 2020

