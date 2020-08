Kylian Mbappé devant le bus du PSG, à Lisbonne le 15 août 2020. — Luis Boza/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le jour J pour le Paris Saint-Germain. Après avoir renoué avec le dernier carré de la Ligue des champions vingt-cinq ans plus tard, le PSG a l’occasion d’atteindre sa première finale de C1 de son histoire à condition de battre le RB Leipzig. 20 Minutes revient pour vous sur la conférence de presse d’avant match, où Thomas Tuchel​ s’est montré calme et sans pression.

Malgré les campagnes d’informations du gouvernement, le bilan des féminicides est encore une fois dramatiquement en hausse. En France en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l’année précédente, selon des chiffres rendus publics par le ministère de l’Intérieur ce lundi. Vingt-sept hommes ont également été tués au sein du couple, soit 173 décès au total (+16 %). La victime est en général une femme, de nationalité française, âgée de 30 à 49 ans ou de plus de 70 ans et n’exerce pas ou plus d’activité professionnelle.

Du fait du fait coronavirus, c’est depuis son salon que Michelle Obama a pris la parole lors de la première journée de la convention « virtuelle » démocrate, lundi. Dans un discours enregistré, elle a vanté les qualités de Joe Biden, mais elle a surtout fait le procès de Donald Trump, qui, selon elle, « a montré qu’il n’était pas à la hauteur de la tâche » et fait preuve « d’un manque absolu d’empathie ». Philippe Berry, notre correspondant aux Etats-Unis, analyse pour vous ce qu’il fallait retenir de ce début de convention démocrate inédite.