Paris-Orly le 26 juin — JP PARIENTE/SIPA

En juillet à Paris, le trafic aérien commercial n’atteignait pas le quart de son niveau d’il y a un an, en raison de la crise du coronavirus, a indiqué lundi le gestionnaire des aéroports de Roissy et Orly, ADP.

Le trafic de Paris Aéroport – Roissy/Charles de Gaulle (CDG) et Orly — était en baisse de 77,1 % par rapport au mois de juillet 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.

Le rebond est cependant notable, puisque ceux-ci n’étaient que 678.000 en juin (-93,2 % sur un an) et 204.000 en mai (-97,8 %). Le trafic affiche une baisse en juillet de 85,5 % sur un an pour les vols hors Europe (-50,4 % vers l’outre-mer), de 76,2 % pour les vols vers d’autres pays européens et de 55,2 % pour les vols intérieurs, selon ADP. Le taux de remplissage des appareils à Orly et Roissy était de 66,4 %, en recul de 22,8 points sur un an.

Seuls les terminaux 2A, 2C, 2E et 2F sont actuellement ouverts à Roissy, de même qu’Orly 3 et, depuis le 13 juillet, Orly 4, a rappelé le groupe dans un communiqué.