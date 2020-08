AVIS DE RECHERCHE Un Orléanais de 57 ans n’a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 31 juillet, alors qu’il devait traverser les Pyrénées par le GR 10

Thierry Brame n'a plus donné signe de vie depuis le 31 juillet, alors qu'il randonnait dans les Pyrénées. — Gendarmerie des Hautes-Pyrénées

Il aurait dû arriver vendredi à Luz-Saint-Sauveur. La famille de Thierry Brame a donné l’alerte le lendemain, et signalé la disparition de cet homme de 57 ans à la brigade de gendarmerie de cette commune des Hautes-Pyrénées. Les autorités ont lancé un appel à témoins.

Présenté comme un randonneur aguerri, le quinquagénaire originaire d’Orléans s’était lancé seul dans la traversée d’une bonne partie du massif, d’est en ouest, via le GR 10. Arrivé à Banyuls (Pyrénées-Orientales) le 20 juillet, probablement en covoiturage, il ne répond plus aux appels téléphoniques sur son portable depuis le 31 juillet.

Thierry Brame se trouvait alors non loin de Léran, en Ariège. Les refuges et les hôpitaux situés entre ce village et Luz-Saint-Sauveur n’ont pas vu passer cet homme, qui connaît des problèmes d’épilepsie. Toute personne susceptible d’apporter des informations sur cette disparition est invitée à contacter la gendarmerie de Luz-Saint-Sauveur au 05 62 92 80 01.