RASSEMBLEMENT Quelque 200 à 300 personnes ont investi un terrain situé à Boutigny-sur-Essonne pour organiser une fête et « ont refusé d’y mettre fin » et d’évacuer les lieux

Illustration d'une rave party — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Les forces de l’ordre sont intervenues dimanche pour faire évacuer quelque 300 participants à une « free party » qui s’est tenue sans autorisation sur un terrain à Boutigny-sur-Essonne (Essonne), a annoncé la préfecture du département.

« Dans la nuit de vendredi à samedi, 200 à 300 personnes ont investi sans autorisation un terrain situé à Boutigny-sur-Essonne » pour organiser une fête et « ont refusé d’y mettre fin » et d’évacuer les lieux, a indiqué la préfecture, pointant « un mépris des règles de prévention sanitaire », au moment où les autorités alertent sur une recrudescence des cas de Covid-19.

"Dans la nuit de vendredi à samedi, 200 à 300 personnes ont investi sans autorisation un terrain situé à Boutigny sur Essonne, pour y organiser une "free party". pic.twitter.com/xYCJfYKle4 — Préfet de l'Essonne (@Prefet91) August 16, 2020

« Nombreuses infractions »

L’évacuation du site a été conduite dimanche après-midi par les gendarmes qui ont saisi six véhicules ainsi que du matériel de sonorisation, indique le communiqué de la préfecture. Des contrôles routiers de dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants menés autour du site ont par ailleurs conduit au relevé de « nombreuses infractions », ajoute le communiqué, sans plus de précisions.

Le propriétaire du terrain investi illégalement ainsi que la commune ont porté plainte, selon la préfecture. Début août, une « rave party » sauvage en Lozère avait réuni des milliers de personnes pendant plusieurs jours et conduit à l’ouverture d’une enquête pour manifestation non-déclarée.