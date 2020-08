Une pancarte informe sur le port du masque à Marseille, le 13 août 2020. — SOPA Images / SIPA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les contaminations en France continuent à se maintenir à un haut niveau. Le pays a enregistré dimanche plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, comme la veille. C’est surtout un seuil inédit depuis mai, selon les chiffres de Santé Publique France. Le décompte est cependant un peu moins élevé que celui rapporté samedi par Santé Publique France (3.310). Pour limiter les risques, les autorités multiplient les mises en garde pour inciter la population à respecter les gestes barrières. Des craintes viennent notamment de l’organisation de plusieurs rave partys qui pourraient faire apparaître de nouveaux clusters.

Les manifestations se poursuivent en Biélorussie pour exiger un nouveau scrutin présidentiel et le départ d’Alexandre Loukachenko. Dimanche, la capitale Minsk a connu un important rassemblement de l’opposition. Des correspondants de l’AFP ont estimé le nombre des participants à plus de 100.000, tandis que le média indépendant Tut.by a affirmé qu’il s’agissait de la plus grande manifestation depuis l’indépendance du pays en 1991. Le président n’a cependant pas dit son dernier mot. En milieu de journée, Alexandre Loukachenko a fait une apparition surprise à Minsk, devant environ 10.000 de ses soutiens. Il en a profité pour rejeter la demande d’organiser une nouvelle élection. « Si nous faisons ça, nous partirons en vrille et nous n’en reviendrons jamais », a-t-il prédit.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Les Red Devils peuvent s’en mordre les doigts. Alors que Manchester United a dominé la partie, c’est finalement le FC Séville qui s’est qualifié (2-1) pour sa quatrième finale de Ligue Europa. 20 Minutes revient pour vous sur ce match intense qui conclut un dur week-end footballistique pour la ville de Manchester.