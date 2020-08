En pleine épidémie de Covid-19, la police australienne a-t-elle fait preuve d’une sévérité excessive à l’égard de citoyens qui ne portent pas de masque dans l'espace public ?

C’est ce que laisse penser une vidéo visionnée plus de 125.000 fois sur Facebook, montrant un homme menotté, encerclé par de nombreux policiers, qui lui font enfiler un masque sous les yeux d’une autre femme mise de côté par les forces de l’ordre.

« En Australie, deux personnes se font arrêter avec un déploiement policier impressionnant, vous savez quelle est la raison ? Ils n’ont pas mis de masque à l’extérieur ! », affirme la légende de cette séquence. Sans détailler le contexte bien précis de cette interpellation, dans le cadre d’une manifestation anti-masques interdite par les autorités locales.

Comme l’indique son crédit, la scène a bien été filmée par Brianna Travers, journaliste au Herald Sun. On la retrouve dans son tweet d’origine, daté du 31 juillet 2020.

#Breaking - Police have arrested two people outside the Shrine this morning for not wearing masks. They have been taken off in divisional vans. Police have forced a mask on this man. @theheraldsun pic.twitter.com/PS5U6eHHt8