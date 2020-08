FAKE OFF Une vidéo relayée sur Facebook prétend montrer des migrants piller une camionnette Amazon en France, alors que la scène a été filmée en Californie.

Un extrait de la vidéo sortie de son contexte. — capture d'écran/Facebook

Des migrants ont-ils été filmés en train de piller une camionnette de livraison en France ?

C'est ce que sous-entend un post viral sur Facebook.

Mais il s'appuie sur une vidéo filmée en Californie, fin mai 2020, en marge d'un rassemblement pour George Floyd.

L’une après l’autre, les personnes rassemblées autour d’un camion de livraison Amazon Prime en extirpent des colis plus ou moins volumineux avant de céder leur place à leur voisin(e). Près d’une minute s’écoule avant que les pillards abandonnent enfin la fourgonnette, filmée en plein jour et sous les yeux des automobilistes stationnés à côté.

« Des gentils migrants aident une livreuse fatiguée à décharger ses colis. Qu’est ce qu’on est mauvaise langue quand même ! », commente ironiquement l’internaute ayant partagé cette séquence sur Facebook.

Mais comme le laissent déjà deviner certains détails visibles dans la vidéo, la scène n’a pas été filmée en France et ne montre pas des migrants.

FAKE OFF

Plusieurs éléments permettent de constater que la scène a été filmée à l’étranger : le panneau de signalisation jaune (visible 0’54), la forme des plaques d’immatriculation… Une recherche inversée d’images effectuée sur un extrait de la séquence le confirme puisqu’elle renvoie à des posts anglophones sur Reddit et 9Gag.

De quoi remonter ensuite jusqu’à différents articles de presse datés de début juin précisant le contexte de cette scène qui s’est déroulée à Santa Monica, en Californie, le 31 mai – comme on peut le vérifier sur Google Street View – en marge d’un rassemblement organisé après la mort de George Floyd.

Comme le rapportaient notamment Fox 5 New York ou encore Business Insider, cette vidéo a été filmée depuis le balcon d’une ancienne journaliste, Kyli Singh. « J’ai d’abord vu des pillards se garer dans la rue, se précipiter dans les magasins et en revenir avec des paires de chaussures. Puis j’ai vu un petit groupe de pillards jeter des pierres sur une fourgonnette Amazon Prime, et y pénétrer », racontait-elle.

Un moment bien visible dans la séquence complète de la vidéo mise en ligne sur Fox 5 New York, dans laquelle on entend en outre une femme crier « putain, qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? »

Selon Kyli Singh, le conducteur du véhicule, arrivé après le pillage, a échangé avec la police et nettoyé les débris de la vitre tombés sur son siège avant de repartir. Les débordements survenus à Santa Monica ce jour-là ont entraîné plus de 400 arrestations, majoritairement de personnes vivant à proximité de Santa Monica, d'après les autorités locales.