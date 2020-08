A Lille, dans certains endroits, on porte obligatoirement le masque dans la rue. — M.Libert / 20 Minutes

La liste des villes imposant le port du masque en extérieur ne cesse de s’allonger dans l’Ouest. Après Rennes et Nantes, Angers vient à son tour d’annoncer un renforcement des mesures sanitaires sur son territoire. « Le Préfet de Maine-et-Loire​ a pris, en accord avec le maire d’Angers, un arrêté qui rend obligatoire le port du masque sur tous les marchés d’Angers à partir du samedi 15 août et dans le centre-ville à partir du lundi 17 août.

Similaire à des arrêtés déjà en application dans de nombreuses villes en France, cette mesure de prévention vise à réduire les risques de transmission du Covid-19 dans les lieux publics ouverts les plus fréquentés », fait valoir la ville dans un communiqué. Face à la montée en puissance de l’épidémie, le port du masque à l'extérieur s’étend à de plus en plus de villes et sites touristiques en France. Le Premier ministre Jean Castex a sommé mardi les Français de se ressaisir et plaidé pour le port du masque.