Reconnaissable à son mobilier rouge, le café Sénéquier est célèbre dans le monde entier. — Angot - Sipa

Il est le phare de la « French Riviera » d’où l’on peut observer les yachts de la jet-set, « le point cardinal » de Saint-Trop. Et il baisse pourtant le rideau au pic de la saison estivale. L’emblématique café Sénéquier, rendu célèbre par Brigitte Bardot et où Karl Lagerfeld, Kate Moss ou encore Jacques Chirac aimaient s’attabler, annonce qu’il ferme pour deux semaines après la détection de deux cas de Covid-19 parmi ses salariés.

« Cette fermeture n’intervient pas sur demande de l’agence régionale de Santé (ARS), mais sur décision interne, par mesure de précaution, et pour protéger son personnel et ses clients », précise l’établissement dans un communiqué. Le café Sénéquier veut « prendre le temps nécessaire pour protéger et tester l’intégralité de ses équipes afin de permettre une réouverture dans la plus grande sécurité ».

Deux autres établissements fermés

Son cas n’est pas isolé dans la très courue station balnéaire de la Côte d’Azur. Deux autres établissements, situés sur la place des Lices, au cœur de Saint-Tropez, sont fermés depuis quelques jours pour les mêmes raisons. Selon l’ARS, il y avait la semaine dernière 29 cas de Covid-19 recensés parmi les salariés de deux lieux de restauration de la ville.

« Le virus affecte avec une sensibilité particulière la commune de Saint-Tropez qui ressemble pendant la saison estivale un flux important de touristes, notamment dans son centre-ville », explique la préfecture du Var dans un arrêté qui depuis samedi impose le port du masque dans le centre, le port, et la citadelle.