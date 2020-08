Alignés à perte de vue sur une pelouse, des boxs métalliques équipés de plusieurs chaises font face à une scène lumineuse. Rassemblés à l’intérieur de chacune de ces drôles d’installations par groupes de deux à cinq personnes, des hommes et des femmes y discutent debout ou assis quand ils ne sont pas simplement en train de tourner le dos à l’objectif car ils gardent les yeux rivés sur l’esplanade centrale, que l’on aperçoit au loin.

S’agit-il d’un happening géant ? Ou d’un meeting politique ? Ni l’un ni l’autre, à en croire la légende accompagnant cette photo relayée sur Facebook : « Premier concert avec distance sociale hier soir à Newcastle (UK). 500 plateformes pouvant accueillir chacune 5 personnes. »

Une fois n’est pas coutume, cette description est bien fidèle à la scène visible sur la photo, aussi surprenante soit-elle : la photo a été prise lors d’un concert du musicien britannique Sam Fender au Gosforth Park de Newcastle, au Royaume-Uni, le 11 août.

Les organisateurs de l’événement le présentaient comme « la première soirée dansante avec distanciation sociale du Royaume-Uni » : elle marquait en outre le lancement d’une série concerts organisés sous cette forme pour le moins originale jusqu’au 13 septembre prochain.

Les spectateurs présents à la Virgin Money Unity Arena de Newcastle, le 11 août, se trouvaient donc installés sur l’une des 500 plateformes métalliques disposées pour l’occasion, comme on peut le voir plus en détail sur les nombreuses vidéos filmées sur place.

The UK’s first socially distanced gig is happening now in Newcastle with @samfendermusic headlining, and where attendees have their own private viewing area with 2m of space between them. Here’s what it looks like #samfender #unityarena pic.twitter.com/YBdxpAjYyi