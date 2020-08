INTEMPERIES Quelque 130 pompiers et 110 engins de secours ont été mobilisés

Un orage (illustration). — JFN/ZJOG/John Finney/WENN/SIPA

Comme on pouvait s’y attendre, après la canicule vient le temps des orages violents. Les pompiers du Calvados ont ainsi effectué mercredi soir plus de 250 interventions à la suite des orages des dernières heures. Celles-ci ont nécessité l’engagement de « 130 pompiers et 110 engins de secours », a fait savoir la préfecture.

La circulation des trains perturbée

Les conditions météorologiques ont également touché le réseau ferroviaire. La circulation des trains en direction de la Normandie a été perturbée pendant plusieurs heures mercredi soir à la suite de la chute d’un arbre sur des câbles électriques dans le secteur de Houdan dans les Yvelines, a annoncé la SNCF.

Attention des orages très isolés sont encore actifs. Ils abordent l' #IledeFrance d'une part, traversent de département du #Gard d'autre part. Restez prudents.#vigilancejaune pic.twitter.com/LS5EJ7IVqs — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 13, 2020

Dans son bulletin national météorologique publié à 22h00, Météo-France faisait était d’une « situation fortement orageuse d’été, nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque notable d’occurrence de phénomènes violents ». Toutefois, « les orages deviennent progressivement moins virulents », permettant à l’établissement public d’annoncer la « fin de vigilance orange orages pour 25 départements » de l’ouest et du sud-ouest de la France.