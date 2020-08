Le parc d'attraction de « La Ronde », à Montréal — Sebastien St-Jean / AFP

Des « zones de repos du masque » ont-elles été mises en place en extérieur en France ? C’est en tout cas ce que laisse entendre une publication virale sur les réseaux sociaux.

Pour les opposants à l’obligation du port du masque à l’extérieur, mesure encouragée par le gouvernement, ces zones démontrent l’absurdité de la mesure.

La photo virale n’a toutefois pas été prise en France mais à Montréal, dans un parc d’attractions privé où le port du masque est obligatoire « en tout temps ».

Sur les réseaux sociaux, la photo d’une pancarte est partagée par les opposants au port du masque dans l’espace public dans le but mettre en évidence l’absurdité de cette mesure. « Zone de repos du masque », peut-on y lire en gros caractères, en français puis en anglais. « Cette zone est réservée pour prendre un court repos du port du masque. Veuillez limiter votre pause à 10 minutes », explique également le panneau, situé en extérieur, à proximité d’une étendue d’eau.

Il n’en fallait pas plus pour susciter des commentaires ironiques sur la pertinence du port du masque en extérieur pour lutter contre le coronavirus en France, mesure dont le Premier ministre, Jean Castex, a prôné l'extension dans l'Hexagone lors d'un discours mardi dans l'Hérault. « Ouf, vous ne risquez plus rien, vous êtes en zone de repos du #masque ! Ici, le virus ne peut pas entrer, vous êtes en sécurité ! […] Ce monde est-il sérieux ? » interroge un twitto. « Parfois je me demande comment en sommes nous arrivé là ? Je ne sais s’il faut en rire ou en pleurer », écrit un utilisateur français sur Facebook, dont la publication a été vue plus de 100.000 fois.

La « zone de repos du masque » suscite des réactions sur les réseaux sociaux - Capture d'écran

Cette photo est toutefois sortie de son contexte, car elle n’a pas été prise dans l’espace public.

FAKE OFF

Avant d’être partagée par des utilisateurs français opposés au port du masque dans l’espace public, cette photo a été publiée par un habitant de Montréal dans un groupe Facebook québécois intitulé « Regroupement contre le port du masque obligatoire ». L’auteur précise d’ailleurs avoir pris cette photo à « La Ronde ». Il s’agit d’un parc d’attractions situé dans la capitale économique du Québec.

En l’occurrence, il ne s’agit donc pas d’une photo prise dans l’espace public (une rue, un parc, une place…) : cette « zone de repos du masque » a été mise en place dans un site ouvert au public et à l’air libre, certes, mais dans l’enceinte d’un parc privé.

La Ronde a mis en place des mesures de sécurité très strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus. En particulier, « toute personne sur le site, incluant les employés et les visiteurs [de plus de 2 ans] doivent porter un masque qui couvre le nez et la bouche », explique Karina Thevenin, cheffe de division des communications de La Ronde, dans une vidéo consacrée aux mesures sanitaires publiée sur le site du parc d'attractions.

Dans un reportage télévisé réalisé par Radio Canada à l’occasion de la réouverture du « parc d’amusement » fin juillet, la responsable confirme l’existence de ces « zones de repos », où le retrait du masque est autorisé durant un maximum de 10 minutes. « Le port du masque se fait en tout temps sur le site, sauf dans les huit zones de repos sans masque et dans les aires de restauration », déclare Karina Thevenin.

Au Québec, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes de 12 ans et plus.