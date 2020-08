SNAPCHAT Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence vous fait le portrait du professeur Didier Raoult, qui alimente polémiques, rumeurs, et théories du complot depuis plusieurs mois

OMF Oh my fake: Pourquoi le Professeur Raoult fait-il (encore) parler de lui? — 20 Minutes - OMF

Pendant la crise du Covid, il était partout : sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais aussi sur sa chaîne Youtube… Et encore aujourd’hui, on continue de parler de lui. Lui ? C’est le professeur Didier Raoult, bien sûr !

Infectiologue et spécialiste de microbiologie mondialement reconnu, fervent défenseur du traitement à l’hydroxychloroquine contre le coronavirus, le professeur Raoult est un vrai personnage, et il est très controversé. Il méritait bien un épisode d’OMF !

OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news​. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

