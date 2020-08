Orage sur Le Pont des Arts à Paris pendant le confinement. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Seront-ils le signe d’une baisse des températures ? Des orages locaux sont attendus dès ce mercredi matin sur une partie de la façade ouest, entre la Vendée et la Bretagne. Si l’épisode attendu ce jour sera bref (1 ou 2 heures), Météo-France prévoit des orages intenses avec grêle, pluies fortes, une activité électrique notable et des rafales pouvant localement dépasser les 100 km/h.

Au total, treize départements du nord du pays restent en vigilance rouge canicule et orages et 60 départements du Sud-Ouest au Nord-Est sont en vigilance orange. En fin de matinée, au sud de la Loire, les cellules orageuses s’amplifient et s’organisent en un système plus dense. Ce corps orageux actif et de plus en plus violent remonte en début d’après-midi sur le Val de Loire puis gagne la Bretagne et le Maine, et en fin d’après-midi la Basse-Normandie.

Des averses soutenues

En début de soirée, les coups de tonnerre seront de plus en plus nombreux sur un quart Sud-Ouest. Les averses pourront être soutenues. Dans le Nord-Est, de petites averses orageuses se produiront dans la journée. Elles se renforceront en soirée.

⛈ Nette dégradation orageuse par la façade ouest.

Forts #orages du nord de la Nouvelle Aquitaine à Normandie, puis jusqu'à la frontière belge l'ap-midi. Accompagnés de fortes rafales, risque de grêle.



Dans le Sud-Est, les nuages bas présents dans le golfe du Lion le matin se dissiperont au fil des heures. Le temps restera sec avec un ciel variable de la Provence à Rhône-Alpes. Des ondées accompagnées de coups de tonnerre se développeront sur les Alpes et le Massif Central.

Les minimales resteront assez élevées avec 17 à 20 degrés en général, jusqu’à 20 à 22 sur les Hauts-de-France et dans le Sud-Ouest. De forts cumuls de pluie, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendus. Cette vague orageuse s’évacuera vers la Manche en début de nuit prochaine.