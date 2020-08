Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le suspense est terminé aux Etats-Unis. Joe Biden a annoncé mardi sur Twitter qu’il choisissait Kamala Harris comme colistière pour défier Donald Trump. La sénatrice californienne devient ainsi la première femme noire candidate à la vice-présidence. Le candidat démocrate justifie son choix par le travail d’Harris avec son fils défunt Beau Biden pour « s’attaquer aux grandes banques » et « protéger les femmes et les enfants » quand elle était procureure de Californie.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.