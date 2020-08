Illustration de Jean Castex à Matignon. — M.Bureau/AFP

Tout faire pour éviter un reconfinement. En déplacement au CHU de Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a fait plusieurs annonces relatives à la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Le locataire de Matignon a fait savoir que l’interdiction des évènements rassemblant plus de 5.000 personnes allait être prolongée jusqu’au 30 octobre prochain.

Le nouveau chef du gouvernement a également précisé qu’il allait demander aux préfets « d’étendre le plus possible l’obligation du port du masque » en public. « Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique », a-t-il alerté alors que plusieurs signaux inquiétants émergent en Europe, en Espagne notamment​. « Nous devons donc réagir individuellement et collectivement et nous devons réagir vigoureusement », a-t-il ajouté lors de son allocution.

Les préfets auront toutefois la « possibilité d’y déroger avec la vérification du strict respect des consignes sanitaires », a-t-il indiqué en rappelant qu'« on ne peut pas tout attendre des collectivités publiques, chacun exerce une part de responsabilité ».