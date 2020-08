Eux sont déjà en quatorzaine, leurs collègues attendent les résultats des tests effectués ce lundi. Selon Midi Libre, plusieurs employés d’un hôtel de standing du camp naturiste du Cap d'Adge (Hérault) se sont révélés positifs au coronavirus.

Toujours d’après le quotidien régional, l’établissement a mis en place des mesures sanitaires et procédé à une grande désinfection mais n’a pas été fermé. Il a simplement annulé par précaution ses soirées festives.

Selon le dernier bulletin de l’agence régionale de Santé, seules trois personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid-19 dans l’Hérault à la fin de la semaine dernière, dont aucune en réanimation.

