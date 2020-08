Elles souffrent de traumatismes aux jambes ou d’égratignures dues à des chutes. Quarante-trois personnes ont été blessées lundi soir à Cannes dans le mouvement de panique qui s’est emparé de la Croisette, selon le bilan officiel diffusé par la préfecture.

Certaines ont été évacuées vers l’hôpital par les 81 sapeurs-pompiers mobilisés, d’autres s’y sont rendues par leurs propres moyens. Leur état n’inspire pas d’inquiétude. Ce phénomène de foule a eu lieu peu avant minuit après la diffusion d’une rumeur de tir(s).

Au lendemain de cet incroyable panique, sans doute inconsciemment alimentée par l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, les autorités confirment ce qu’elles ont déjà dit dans le courant de la nuit : les nombreuses vérifications et inspections menées par la police dans la nuit démontrent qu’aucun coup de feu n’a été tiré à Cannes dans le secteur de la Croisette. « Le mouvement de panique a donc été généré par une fausse rumeur », insiste la préfecture des Alpes-Maritimes, rappelant « l’importance de ne pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux ».

[#MouvementDeFoule] Ne relayez pas de fausses rumeurs comme cette nuit à #Cannes. Mouvements de panique = blessures et dommages. Relayez les informations des comptes officiels d' @PoliceNationale , @PoliceNat06 et @prefet06 , Twitter et FB : Elles sont justes.