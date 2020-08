VOUS TEMOIGNEZ Les vacances sont propices aux retrouvailles et à la vie commune en famille ou avec des amis, ce qui peut vite rendre la situation actuelle compliquée

Dispute, illustration. — TPH/SIPA

Alors que les mesures sanitaires pour éviter une éventuelle seconde vague de coronavirus à la rentrée se renforcent un peu partout en France, le sujet peut se révéler source de tensions avec son entourage. Masque obligatoire dans certains endroits publics et clos, respect des gestes barrières envers les plus vulnérables, l’isolement en cas de symptômes… La liste des attitudes à adopter se révèle parfois plus compliquée à respecter pour certains.

L’été et la période des vacances plus généralement, sont propices aux retrouvailles et à la vie commune en famille ou avec des amis, ce qui peut vite rendre la situation actuelle compliquée.

Vous avez remarqué que le respect des gestes barrières est devenu une source de tension avec votre entourage ? Vos frères et sœurs continuent de faire la bise à vos grands-parents ou vos parents ? Vos parents ne comprennent pas pourquoi vous hésitez à les rejoindre en vacances ? Votre conjoint refuse de porter un masque ? Vos amis font des soirées sans respecter les gestes de distanciation sociale et ça vous rend dingue ? Au contraire, vous trouvez que votre entourage en fait trop et les disputes sont régulières ? Racontez-nous tout en remplissant le questionnaire ci dessous, vos témoignages pourront servir à la rédaction d’article.