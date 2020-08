Une personne portant un masque dans la rue (Illustration). — Shutterstock/SIPA

Enfin une bonne nouvelle ? D’après une enquête publiée par le Journal du Dimanche ce 9 août, plusieurs enseignes de supermarché compteraient baisser les prix des masques de protection contre le coronavirus d’ici quelques semaines. Pourquoi ? Tout simplement car ce coup-ci, les grandes enseignes auraient tout misé sur l’anticipation.

En se préparant à une potentielle seconde vague de coronavirus à la rentrée, les marques ont refait leurs stocks tranquillement et ne se situent plus dans la situation d’urgence qu’elles ont pu connaître au moment du déconfinement, obligées de payer plus cher afin d’être livrées au plus vite. Cette nouvelle anticipation de ce qui pourrait avoir lieu à l’automne leur permet ainsi de faire des économies et pourquoi pas, de baisser les prix pour les consommateurs, selon le JDD.

« Les masques vont devenir un produit d’appel au même titre que le Coca-Cola ou le Nutella, toutes les enseignes s’apprêtent à faire des offres commerciales pour la rentrée », indique Thierry Cotillard, président des enseignes Intermarché et Netto auprès du JDD. Toujours selon l’hebdomadaire du dimanche, les prix en question pourraient être divisés par deux.