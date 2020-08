FAKE OFF La vidéo de démonstration d'un robot militaire maniant les armes à la perfection est prise au sérieux par plusieurs internautes, alors qu'il s'agit en réalité d'effets spéciaux

Une capture d'écran de la vidéo virale du faux robot réalisé par Corridor Digital. — capture d'écran/YouTube

Sur les réseaux sociaux, une vidéo virale suscite autant d'inquiétude que de fascination.

Elle montre un robot bipède viser plusieurs cibles à l'aide d'un pistolet sans jamais les rater, quels que soient les obstacles dressés face à lui.

Mais il s'agit en réalité d'un faux robot, réalisé à l'aide d'effets spéciaux par une societé américaine qui parodie ainsi les créations de la société Boston Dynamics.

Qu’il soit étendu au sol, debout et en mouvement, ou qu’il vienne de recevoir une série de coups, peu importe. Imperturbable et indestructible, le robot bipède, tour à tour armé d’un pistolet ou d’un fusil, ne rate jamais ses cibles. Et il se montre même capable de différencier un humain d’un mannequin.

De quoi impressionner les internautes, qui découvrent cette démonstration vidéo de ses capacités sur les réseaux sociaux à la faveur, par exemple, d’un tweet daté du 6 août aux plus de 159.000 vues.

Non mais attends il est trop abusé le robot pic.twitter.com/72CNujqvN9 — Captain Galere 🔅🐍 (@zarathous10) August 6, 2020

Mais si les talents de cette machine militaire inquiètent et fascinent à juste titre, elles sont en réalité totalement factices. Il s’agit en effet d’images de synthèse parodiant les vidéos régulièrement réalisées par l’entreprise américaine Boston Dynamics pour montrer ses créations robotiques – comme le laisse deviner la mention humoristique « Bosstown Dynamics », visible en bas à droite de la séquence.

FAKE OFF

Cette séquence virale est loin d’être nouvelle : elle avait d’abord connu une importante visibilité sur les réseaux sociaux à l’automne dernier, lors de sa mise en ligne par la société américaine Corridor Digital, connue pour ses créations riches en effets spéciaux.

Intitulée « Un nouveau robot rend les soldats obsolètes », la vidéo avait vite rencontré un grand succès, bien au-delà du seul public anglophone.

Dans la foulée, Corridor Digital avait par ailleurs mis en ligne un making-of montrant, en images, comment ce faux robot avait pu voir le jour – à l’aide, notamment, d’un acteur dont l’entreprise a capturé les mouvements pour les reproduire encore plus fidèlement sur le robot créé en images de synthèse.

Et, comme on peut le voir ci-dessous, cette parodie se montrait très fidèle à l’esprit des authentiques vidéos de démonstration réalisées, au fil des années, par Boston Dynamics.