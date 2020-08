La canicule dans un parc parisien en 2011 (photo d'illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Elle est de retour ! La France entre dans un nouvel épisode de canicule, qui devrait durer une semaine dans certaines régions, selon Météo-France. La vague de chaleur commencera ce jeudi après-midi avec une remontée sensible des températures, qui pourront déjà atteindre 35 °C à Paris ou 37 °C en Aquitaine. Puis un premier pic de chaleur est attendu vendredi sur toute la moitié ouest du pays, avec des pointes entre 37 °C et 41 °C.

Cet épisode de canicule est compliqué par l’épidémie de coronavirus, avec un port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, mais également en extérieur dans certains secteurs de plusieurs grandes villes françaises. Il devrait être ressenti d’autant plus vivement dans les grandes villes, où les nuits seront de plus en plus chaudes au cours de la vague de chaleur.

Et vous, comment comptez-vous traverser la canicule ? Alors que le dérèglement climatique entraîne des épisodes de plus en plus fréquents, avez-vous élaboré votre propre stratégie pour les supporter ? Utilisation de l’éventail et du ventilateur, soirées au parc, pauses dans des lieux climatisés, baignades… Quelles sont vos astuces ? Dites-nous tout !