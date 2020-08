Un test du coronavirus à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, samedi 1er août. — Thibault Camus/AP/SIPA

Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 a augmenté au cours des dernières 24 heures, mais le nombre de patients en réanimation a baissé, a indiqué mercredi la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué. 1.695 cas de coronavirus ont été confirmés entre mardi et mercredi, après avoir repassé la barre des 1.000 depuis fin juillet. 19 nouveaux clusters ont été identifiés, pour un total de 294 encore actifs.

384 malades sont hospitalisés en réanimation, soit 4 de moins que mardi. Ce chiffre évolue en dents de scie depuis quelques jours, rompant avec le mouvement de baisse continu qui avait été observé depuis le 9 avril.

La menace d’une reprise incontrôlée

Neuf nouveaux décès ont été enregistrés depuis mardi. Le bilan des morts du Covid en France atteint ce mercredi un total de 30.305, dont 19.799 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux (ce dernier chiffre, qui date de mardi, sera actualisé le 11 août). L’Ile de France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Hauts-de-France, et la Guyane regroupent 70 % des malades en réanimation, rappelle la DGS.

Mardi, le Conseil scientifique qui guide le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 avait prévenu que la France n'est pas à l'abri​ d’une reprise incontrôlée de l’épidémie, et exhorté les Français à respecter les mesures barrières.