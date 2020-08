L'incendie survenu dans un immeuble route de Turin à Nice a blessé 10 personnes. Six d'entre elles sont dans un état grave — Dominique Faget AFP/Archives

Peu avant 5 heures, un incendie s'est déclaré dans les parties communes d'un immeuble à Nice Est, sur la route de Turin, blessant gravement six personnes, rapportent Nice Matin et France 3 Provence Alpes Côte d'Azur.

Une femme de 37 ans a été transportée par hélicoptère à Toulon dans un état d'urgence absolue. Un enfant de 8 ans, également en «urgence absolue», été évacué vers l'hôpital Pasteur 2. L'incendie a fait quatre autres victimes, à l'état moins préoccupant.

« On s’est jetés du premier étage avec ma femme, ma petite sœur et mon beau-frère, on a appelé les pompiers, on a attendu qu’ils éteignent le feu. On a eu très peur, on aurait pu tous mourir ! » a témoigné Mohamed Annab, habitant du 1er étage.

Selon le quotidien régional Nice Matin, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.