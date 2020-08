Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un véritable drame qu’à connu Beyrouth mardi. Deux fortes explosions ont secoué la capitale libanaise au-dessus de laquelle s’élève un épais nuage de fumée. Les fortes déflagrations, qui ont eu lieu dans la zone du port, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Elles ont fait au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, selon le dernier bilan. Le Liban a décrété un deuil national ce mercredi.

