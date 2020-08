L'ex roi Juan Carlos en Espagne en 2014. — Andres Kudacki/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Juan Carlos pourrait voir sa vie se terminer comme elle a commencé : en exil. Soupçonné de corruption et sous le coup d’une enquête de la Cour suprême, l’ex-roi d' Espagne a annoncé sa décision de quitter le pays dans une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI. « Guidé à présent par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t’informe de ma décision réfléchie de m’exiler, en cette période, en dehors de l’Espagne », a écrit l’ancien souverain. Le roi Felipe VI a accepté cette décision.

Le coronavirus a mis à terre le tourisme en France, et plus particulièrement à Paris et sa région. Depuis le début de l’année, l’Ile-de-France a perdu 16 millions de visiteurs provoquant un manque à gagner de près de 7 milliards d’euros, selon le Comité Régional du Tourisme. Une situation en passe de s’aggraver ? Pour y répondre, Didier Arino, directeur général du cabinet Protourisme a répondu aux questions de 20 Minutes.

Deux militaires, âgés de 28 et 25 ans, rattachés à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été mis en examen et écroués pour « tentative d'homicide volontaire en bande organisée », a-t-on appris lundi auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Les deux hommes ont été arrêtés à bord d’un véhicule volé à Créteil​ (Val-de-Marne) le 24 juillet. Un troisième suspect, dont le profil n’est pas encore connu, a été interpellé deux jours plus tard.