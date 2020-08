Jean Castex en visite à Lille, le 3 août 2020, pour la mise en place du port du masque obligatoire des les espaces publics. — DENIS CHARLET / AFP

Le Premier ministre Jean Castex a appelé ce lundi les Français et les services de l’Etat à « ne pas baisser la garde » face à une résurgence du Covid-19, afin d’éviter « un reconfinement généralisé ».

Il s’exprimait depuis Lille où le port du masque est désormais obligatoire dans certains « lieux publics ouverts » comme ailleurs dans le pays. « Le virus n’est pas en vacances, et nous non plus ». « Il faut nous protéger contre ce virus, surtout sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale, c’est-à-dire en évitant la perspective d’un reconfinement généralisé », a-t-il expliqué.