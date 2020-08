Une boîte de Dépakine (image d'illustration). — LODI Franck/SIPA

Les laboratoires français Sanofi ont été mis en examen pour « homicides involontaires » dans l’enquête sur la commercialisation de l’antiépileptique Dépakine, a annoncé l’entreprise ce lundi.

Sanofi avait déjà été mis en examen en février pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires », dans le cadre de cette enquête visant à établir s’il avait eu « tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation du produit et les précautions à prendre, ayant eu pour conséquence de rendre son utilisation dangereuse pour la santé de l’être humain ».

10% de risque de malformation

Cette enquête vise à déterminer si le laboratoire français peut être tenu pour responsable de la mort de quatre bébés âgés de quelques semaines ou quelques mois, entre 1990 et 2014, rappelle Le Monde. Au cours de leur grossesse, leurs mères avaient pris de la Dépakine, un antiépileptique controversé. Le nombre d’enfants handicapés à cause du valproate de sodium, molécule présente dans la Dépakine et utilisée contre l’épilepsie et les troubles bipolaires, est estimé entre 15.000 et 30.000, selon les études.

Lorsqu’une femme enceinte prend ce médicament, son enfant présente un risque élevé – de l’ordre de 10 % – de malformations congénitales, ainsi qu’un risque accru d’autisme et de retards intellectuels et/ou de la marche, pouvant atteindre jusqu’à 40 % des enfants exposés.