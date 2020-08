Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce dimanche et après deux mois dans l’espace, les deux astronautes américains sont revenus sains et saufs sur Terre à bord d'une capsule de SpaceX. Bob Behnken et Doug Hurley ont amerri au large de Pensacola dans le golfe du Mexique, site choisi pour éviter une tempête tropicale dans le secteur. Cette fin de mission réussie ouvre la voie à des vols habités réguliers avec ce nouveau véhicule spatial pour la Nasa. L’homme d’affaires Elon Musk, à l’origine du projet, peut se frotter les mains : son pari est réussi.

Today, history was made.@AstroBehnken & @Astro_Doug returned to Earth aboard @SpaceX's Crew Dragon Endeavour, completing their #LaunchAmerica @Commercial_Crew mission and ushering in a new era of human spaceflight: https://t.co/uPa3srrXp4 pic.twitter.com/sP7sxPQXbf