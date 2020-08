A Paris, durant une vague de chaleur à l'été 2020. — Gabrielle CEZARD / BRST/SIPA

Une pause s'impose. Ce dimanche, Météo-France a levé la vigilance orange canicule pour les deux derniers départements concernés par la vague de chaleur qui a touché la France ces derniers jours, avant un nouvel épisode attendu dans quelques jours.

Une partie du pays, notamment le Sud-Ouest, a été touchée à partir de jeudi par un pic de chaleur très intense, poussant Météo-France à placer jusqu'à 13 départements en vigilance orange canicule.

« L'épisode est terminé »

Pour onze d'entre eux, l'alerte a été levée dimanche matin. Chose faite également pour les deux derniers, l'Ardèche et la Drôme, dimanche après-midi, a annoncé Météo-France, notant que «l'épisode est terminé».

Jeudi et vendredi, cette vague de chaleur a vu de nombreux records absolus de température battus, avec par exemple 41,9°C à Saint-Jean-de-Luz, 41,5°C à Gueugnon, 41,3°C à Vichy.

Samedi, la température s'était maintenue à un niveau élevée, notamment dans la vallée du Rhône où les 40°C ont été dépassés dans de nombreuses stations et quelques records de températures pour un mois d'août ont été battus (40,9°C à Avignon, 40,1°C à Aix-en-Provence).

Alors qu'il y a encore un demi-siècle, le seuil symbolique des 40°C était atteint de façon exceptionnelle dans l'Hexagone, il pourrait devenir la nouvelle «normale» des vagues de chaleur, de plus en plus intenses et fréquentes en raison du réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines. Un nouvel épisode de forte chaleur est déjà attendu dans quelques jours, selon Météo-France.

«Le risque d'épisode caniculaire se confirme pour la fin de semaine»

«Le risque d'épisode caniculaire se confirme pour la fin de semaine», indique l'organisme dans ses prévisions de vigilance diffusées dimanche, prévoyant une remontée des températures jeudi et «des valeurs caniculaires à partir de vendredi 7 août sur une large partie du pays».

«La durée de cet épisode caniculaire reste inconnue à ce jour», précise Météo-France. L'été 2019 avait été marqué par deux épisodes exceptionnels de canicule et un record absolu de température pour la France de 46°C.