Un enfant devant le lac de la base nautique du Wam Park du village de Condrieu, dans le Rhône. — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La chaleur sera très intense sur le pays vendredi, avec une tendance orageuse du Massif Central au nord dans l’après-midi et soirée, selon Météo-France qui a placé 32 départements en alerte orange canicule. Dans l’après-midi, sur la façade atlantique et notamment sur les départements côtiers de l’Aquitaine, les températures maximales seront en baisse par rapport à jeudi, comprises entre 27 et 32 degrés, localement moins de la pointe bretonne au littoral vendéen. Partout ailleurs, la chaleur sera intense l’après-midi avec 34 à 39 degrés, localement 40 à 41 degrés à l’ombre sur le bassin parisien, la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l’Auvergne et la moyenne vallée du Rhône. Pour plus de détails, c’est par ici..

Attisé par le vent, nourri par la sécheresse et la chaleur, un incendie spectaculaire a ravagé jeudi soir environ 100 hectares de pinède dans la forêt de Chiberta, en plein centre d' 'Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Ce feu aux origines inconnues, qui s’est déclaré en fin d’après-midi, « est sous contrôle mais c’est compliqué car on a encore des reprises ponctuelles à proximité des maisons », a annoncé le maire, Claude Olive, vers une heure du matin. Vers 3 heures, un porte-parole de la préfecture a indiqué que le feu avait brûlé 100 hectares de forêt et touché au total 165 hectares, en comptant les zones urbanisées plus ou moins affectées alentour. Sept maisons ont été attaquées, dont trois ont entièrement brûlées. On fait le point sur les opérations de la nuit par ici.

Emmanuel Macron arrivé à Brégançon pour la pause estivale

Emmanuel Macron s’est installé au Fort de Brégançon, la résidence d’été des présidents de la République dans le Var, a confirmé ce jeudi l’Elysée. Selon la presse locale, il est arrivé sur place discrètement dès mercredi soir, à la suite du dernier Conseil des ministres avant les vacances. Le président retrouvera son gouvernement lors du Conseil des ministres de rentrée le 25 août, mais sa date de retour pourrait aussi avoir lieu plus tôt, selon l’Elysée. Ses vacances seront "studieuses", a indiqué la présidence en une formule devenue rituelle. Quel planning pour le mois d’août à Brégançon ? Réponse par ici.