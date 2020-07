Le port du masque est obligatoire à Biarritz et Bayonne. — GAIZKA IROZ / AFP

Le port du masque pour lutter contre l’épidémie de coronavirus sera obligatoire la semaine prochaine dans le centre-ville de Bayonne et de Biarritz, ville dont les plages seront interdites la nuit pour limiter les réunions festives. Une décision de la maire (LR) de Biarritz Maider Arostéguy a affirmé lors d’une conférence de presse que le masque serait obligatoire dans les rues du centre de sa ville dès lundi.

Elle a ajouté que son voisin, le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray, adoptait la mesure lui aussi, « et comme il est cohérent de réfléchir à ces problématiques sur un plan intercommunal, peut-être d’autres villes de la côte basque vont suivre », a-t-elle dit. A Biarritz, cela inclura la zone hyper-touristique de l’Hôtel du Palais et de la plage de Port-Vieux.

Les plages fermées la nuit

De plus, à partir de mardi, les plages de Biarritz seront fermées de 22h à 6 h, heures auxquelles elles sont actuellement très fréquentées par des jeunes venus y faire la fête : « Si je comprends bien les aspirations festives de la jeunesse face à la fermeture des discothèques, il convient de protéger ces jeunes et aussi les parents ou grands-parents qui les hébergent pendant leurs vacances », a fait valoir Mme Arosteguy.

La mairie par ailleurs ne s’interdit pas de fermer la plage ponctuellement en journée, en cas de marée haute qui limiterait la place sur le sable et conduirait à une trop forte densité de baigneurs. « Cette saison est totalement inhabituelle. L’afflux d’estivants étrangers arrivant principalement en avion est remplacé par un tourisme français qui se déplace plutôt en voiture particulière. La fréquentation du mois du juillet a été très forte et nous craignons un mois d’août encore plus difficile à gérer face à la crise sanitaire. Ces mesures sont nécessaires pour protéger les estivants et les Biarrots », a insisté Mme Arosteguy.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz a de son côté annoncé qu’il n’y avait plus aucun patient Covid-19 en réanimation ou hospitalisé dans le département. Il a aussi rappelé avoir déjà ordonné des mesures de fermeture administrative à l’encontre de 12 bars ou restaurants au Pays basque, dont 6 pour la seule ville de Biarritz. « On doit pouvoir garantir à la population la conjugaison des vacances, de la fête et la sécurité sanitaire », a-t-il dit.