Sur la plage de Palavas-les-Flots, le 23 juin 2020. — Pascal GUYOT / AFP

Au programme : chaleur, chaleur et chaleur pour les deux prochains jours en France. Ce jeudi, un pic de chaleur très intense est attendu sur le pays et il devrait se poursuivre jusqu’à vendredi. Six départements ont été placés en vigilance orange pour canicule : l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74).

La montée des températures doit s’amorce ce jeudi, avec des valeurs de températures en hausse et des maximales entre 36 et 40 degrés, localement 41 degrés, comme à Bordeaux, et de la moyenne vallée du Rhône au sud de la Bourgogne, avec des maximales entre 34 et 38 degrés, voire localement 39 degrés, prévoit Météo France.

De très fortes #chaleurs sont inévitables de jeudi à samedi, avec un pic vendredi. Des pointes à 40°C pourraient être atteintes au sud-ouest, Occitanie et localement dans les régions centrales. On reste cependant sous les records absolus, presque tous battus l'été dernier ! pic.twitter.com/e7nCcFVjtY — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 28, 2020

Un ressenti « pénible »

La nuit suivante sera chaude. Vendredi, Météo France prévoit une « extension géographique maximale de ces fortes chaleurs ». Ce sera LA journée la plus chaude de la semaine, excepté sur la façade atlantique. Les régions Centre, Ile-de-France, Grand-Est et Franche-Comté seront concernées : Paris et ses alentours devraient frôler les 40 °C. Les fortes températures seront accentuées par un temps lourd, qui contribuera à rendre cette journée « particulièrement pénible en termes de ressenti ». Des températures maximales supérieures à 40 °C, proche des records atteints en juillet 2019, sont attendues

Des orages devraient ensuite se déclarer pour le week-end, entraînant une chute des températures, sauf dans la moyenne vallée du Rhône et en Savoie, où le pic devrait être un peu plus long qu’ailleurs.