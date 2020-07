La Procréation médicalement assistée a été votée par l’Assemblée nationale le 29 juillet 2020 (illustration). — DURAND FLORENCE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’Assemblée nationale a à nouveau adopté mercredi soir l’ouverture de la Procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Cette mesure phare du projet de loi bioéthique était examinée en deuxième lecture. Surtout, le gouvernement a obtenu ce qu’il voulait : une version de l’article 1er de la loi quasi identique à celle issue de la première lecture en octobre dernier. Les députés ont ainsi rejeté à nouveau la PMA post-mortem, l’ouverture aux hommes transgenres ou encore le don d’ovocytes dans un couple de femmes. 20 Minutes revient pour vous sur les débats passionnés tenus depuis mardi dans l’hémicycle.

Les finances des collectivités locales vont subir un impact négatif d’environ 7,3 milliards d’euros en 2020 en raison de la crise du coronavirus, estime un rapport du député Jean-René Cazeneuve publié ce mercredi. Celui-ci préconise en outre des mesures de soutien pour 2021. Le choc est provoqué par une baisse des recettes fiscales (5,2 milliards) et tarifaires (2,3 milliards) mais aussi des surcoûts liés à la crise (3,6 milliards). La facture de la crise sanitaire est donc particulièrement salée.

Le rôle et les moyens d'action des #collectivités territoriales vont être d'une grande importance pour la réussite de notre #relance économique. Notre groupe de travail au sein de la @AN_CollTerr a rendu 13 propositions pour les renforcer, retrouvez les ci-dessous 👇 pic.twitter.com/WkwL49N4pO — Yolaine de Courson (@yodecourson) July 29, 2020

La chaleur va être au programme de ces deux prochains jours en France. Un pic de chaleur très intense est attendu sur le pays et il devrait se poursuivre jusqu’à vendredi. Six départements ont été placés en vigilance orange pour canicule : l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). La montée des températures doit s’amorce ce jeudi, avec des températures maximales entre 36 et 40 degrés. Localement, Bordeaux devrait même connaître des pointes du thermomètre à 41 degrés. La chaleur va sûrement donc être au centre des discussions de ces vacances.