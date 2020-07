Illustration d'un centre de dépistage du coronavirus, ici en Mayenne. — Mathieu Pattier / SIPA

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance en Mayenne après la découverte de 15 nouveaux foyers de contamination.

L’épidémie de coronavirus toucherait principalement des entreprises mais aussi des personnes vulnérables ou précaires accueillies dans des structures sociales ou médico-sociales.

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits.

Les autorités sanitaires ont identifié quinze nouveaux clusters de coronavirus en Mayenne, a-t-on appris mardi soir auprès de la préfecture. Dans ce département où la reprise de l’épidémie se fait sentir depuis plus de quinze jours, le taux de positivité est légèrement descendu. Mais la propagation se poursuit et le préfet a pris de nouvelles mesures de restriction.

Les nouveaux foyers de Covid-19 identifiés toucheraient principalement des entreprises mais aussi des personnes vulnérables ou précaires accueillies dans des structures sociales ou médico-sociales. Neuf clusters sont en cours d’investigation notamment dans une structure de demande d’asile à Laval, une structure sociale d’hébergement, une communauté religieuse. Un foyer pour personnes handicapées à Pontmain et Evron a également été touché, ainsi qu’une entreprise installée à Azé.

Pour tenter d’endiguer la propagation, le préfet de Mayenne Jean-Francis Treffel a interdit, depuis lundi, les « rassemblements de plus de 10 personnes ». « On sait combien les rassemblements peuvent être propagateurs », a-t-il noté. Le port du masque est devenu obligatoire sur la voie publique dans les centres-villes de quatre communes du département : Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et Évron. « En centre-ville, il est plus compliqué de respecter, en cette période de l’année, les gestes de distanciation physique ».

« Il est fondamental de se faire dépister »

Dans le département, le taux de positivité sur 100 tests recule légèrement depuis le dernier point. Il s’établit à 3 %, selon les autorités sanitaires, alors qu’il était de 3,8 le 24 juillet. Le 18 juillet il était de 3,2. Quatorze personnes sont actuellement hospitalisées en Mayenne et aucune n’est en réanimation. Le préfet a rappelé à « tous ceux qui ont prévu de partir en congé qu’il est fondamental de se faire dépister, pour être sûr d’être négatif, dans des centres gratuits en accès libre ».

Dans la Bretagne voisine, 75 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, essentiellement en Ille-et-Vilaine, département limitrophe de la Mayenne. Dans la région, le taux de positivité sur 100 tests s’établissait cette semaine à 0,9 %, soit un léger recul par rapport à la semaine précédente (1,3 %).