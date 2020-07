Illustration de la plateforme Contact Tracing, ici à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Les rappels aux gestes barrière semblent payer. En Bretagne, la propagation de l’épidémie de coronavirus est scrutée de près depuis une quinzaine de jours et l’augmentation significative de l’indicateur de reproduction. A en croire les données publiées par les autorités sanitaires, la propagation pourrait être ralentie dans les jours à venir. Si le nombre de cas positifs enregistrés en une journée est plus élevé que les jours précédents (+75 en vingt-quatre heures), c’est aussi parce que le nombre de dépistages a explosé. En une semaine, 27.700 tests PCR ont été réalisés dans la région entre le 20 et le 26 juillet. Une donnée en nette hausse de 35,5 % par rapport à la semaine précédente.

La bonne nouvelle que l’on peut tirer de cet afflux, c’est la baisse du taux de positivité, passé de 1,4 % sur la semaine du 13 au 19 juillet à 0,9 % pour la période du 20 au 26 juillet. Les autorités restent cependant méfiantes quant à la fameuse « deuxième vague ». A Quiberon, le cluster identifié après la contamination d’un saisonnier​ ayant passé la soirée dans un bar semble avoir été maîtrisé. Une quarantaine de personnes auraient été testées positives sur la très touristique presqu’île, soit un nombre quasi stable par rapport à la veille. La préfecture du Morbihan a invité toute la population à se faire dépister.

Deux personnes décèdent, dont une âgée de 35 ans

On notera cependant que deux personnes ont succombé au Covid-19 depuis vendredi en Bretagne, dont une personne âgée de 35 ans, si l’on en croit la préfecture de région. Depuis quelques jours, l’Ille-et-Vilaine concentre l’essentiel des nouveaux cas (37 sur 75 ces dernières 24 heures). On notera également que 18 personnes ne résidant pas dans la région ont été diagnostiquées positives au coronavirus.

Les préfectures des départements ont invité la population locale et les touristes à éviter les regroupements et à respecter la distanciation sociale et les gestes barrière afin de freiner l’épidémie. Les tests PCR étant ouverts à tous sans prescription médicale, on peut s’attendre à voir leur nombre bondir à compter de la semaine prochaine. A Brest, le « drive Covid » a d'ailleurs déménagé pour accroître sa capacité.