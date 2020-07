SNAPCHAT Comme c'est les vacances, cette semaine dans « Oh my fake », Clémence vous a concocté un petit quiz pour voir si vous êtes incollables sur les biais cognitifs

OMF Oh my fake: Quels sont ces biais cognitifs qui trompent notre cerveau? — 20 Minutes - OMF

Qui dit « vacances « dit… « cahier de vacances » ! Alors que la période estivale est bien entamée, on a décidé de vérifier les connaissances que vous avez acquises grâce à Oh My fake tout au long de cette année.

Comment ? Avec un petit quiz concocté par Clémence, qui vous permettra de vérifier que vous êtes incollables sur les biais cognitifs.

Soyez fort contre les fake news

OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news​. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

