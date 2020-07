Illustration d'une plage aux Sables d'Olonne, en Vendée. — J. S. Evrard / SIPA

Une épidémie de coronavirus​ en regain de forme et des grandes marées qui mangent une grande partie du sable. Aux Sables d'Olonne, en Vendée, le maire a pris un arrêté de fermeture temporaire des plages pour permettre la distanciation sociale. Du 1er au 7 août, les plages « urbaines » de la cité balnéaire vendéenne fermeront trois heures par jour en raison « de l’évolution défavorable du contexte sanitaire », justifie le maire Yannick Moreau sur Twitter.

Dans son message, le maire explique que « les distances de précaution sanitaire suffisantes sur nos plages urbaines ne seront plus garanties dans les jours qui viennent ». La faute à qui ? A une météo radieuse et à une fréquentation touristique soutenue en plein cœur de l’été. Mais surtout aux coefficients de marée qui s’annoncent début août (de 64 à 84 sur cette période) et réduisent considérablement la taille de la Grande plage, de celle du Tanchet et des Présidents. « Il s’agit d’une mesure proportionnée, circonstanciée et raisonnable », assume le maire.

FERMETURE DES PLAGES URBAINES - HORAIRES : Samedi 1er août : fermeture de 15H à 18H

Dimanche 2 : de 15H30 à 18H30

Lundi 3 : de 16H à 19H

Mardi 4 : de 17H à 20H

Mercredi 5 : de 17H30 à 20H30

Jeudi 6 : de 18H à 21H

Vendredi 7 : de 18H30 à 21H30 — Yannick MOREAU ن (@YannickMOREAU) July 28, 2020

Les plages naturelles de la commune resteront ouvertes, tout comme les concessions de plage, sous la responsabilité des commerçants. Les professionnels du nautisme seront également autorisés à accéder à l’eau.