Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les policiers des 17e et 18e arrondissements de Paris ne s’attendaient pas à cette visite. Il faut dire que le président de la république n’avait rien laissé savoir avant sa rencontre lundi soir avec les forces de l’ordre. Emmanuel Macron n’est en plus pas venu les mains vides. Accompagné de Gérald Darmanin, de la ministre déléguée Marlène Schiappa et du préfet de police Didier Lallement, il a annoncé le versement d’une « indemnité spécifique » pour les policiers travaillant de nuit, pour un montant total de 10 millions d’euros, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Nicolas Sarkozy etait lundi soir sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 pour presenter son nouvel ouvrage Le Temps des tempêtes, dans lequel il revient sur les deux premières années de son quinquennat, en 2007 et 2008. L’ancien président en a profité pour marquer un soutien fort à Gérald Darmanin. Il « peut compter sur mon amitié », a ainsi affirmé l'ancien president. Il a ainsi plaidé pour le respect de la présomption d’innocence sans laquelle « il n’y a pas de démocratie ».

🔴🗣 EXCLUSIF - @NicolasSarkozy sur la nomination de @GDarmanin :



"Concernant la lutte pour le droit des femmes, ce n'est pas une plaisanterie (...) Mais sans la présomption d'innocence, il n'y a pas de démocratie"



📺 #Sarkozy20H @Ju_Arnaud ➡ https://t.co/ot3ToaE04G pic.twitter.com/r0isvuRfUm — TF1LeJT (@TF1LeJT) July 27, 2020

La présidente de la Ligue de football professionnelle (LFP), Nathalie Boy de la Tour, a annoncé lundi au journal L’Equipe qu’elle ne briguera pas de second mandat à la tête de l’institution. Si elle assure qu’elle ira bien au bout de son mandat, qui court jusqu’en novembre 2020, elle souhaite « après vingt ans dans le football […] passer à autre chose ». Sa décision a été prise « en début d’année ».