L'homme âgé de 39 ans accusé d'être l'auteur de l'incendie de la cathédrale de Nantes est passé aux aveux.

Ce réfugié rwandais faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

Dans un mail envoyé quelques heures avant le début de l'incendie, il évoque une « rancœur auprès de différentes personnalités qui ne l’avaient pas assez soutenu, à ses yeux, dans ses démarches administratives ».

Il est passé aux aveux samedi, avant d’être écroué. L’homme de 39 ans soupçonné d’être à l’origine de l’incendie qui a touché la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique) a reconnu avoir allumé les trois feux. Originaire du Rwanda, ce bénévole du diocèse avait été placé en garde à vue peu de temps après le drame. Relâché, il a de nouveau été entendu ce week-end et il a tout avoué.

« Il y a une sorte de soulagement, c’est quelqu’un qui est apeuré, il est en quelque sorte dépassé », avait déclaré dimanche Me Quentin Chabert à la presse. Mais pourquoi un homme d’Église s’en est-il pris à un édifice emblématique ? La réponse se trouve peut-être dans un mail adressé par l’intéressé au diocèse quelques heures avant l’incendie.

Obligation de quitter le territoire

Dans ce courriel, que Le Monde a pu se procurer, le bénévole évoque « des cris de détresse » lancés au diocèse et aux autorités administratives. Arrivé en France il y a quelques années, ce Rwandais faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, selon le procureur de la République, interrogé par Ouest-France. Souffrant de problèmes de santé, l’homme souhaitait rester en France. Dans son e-mail, le bénévole évoque « des problèmes personnels » et écrit sa « rancœur auprès de différentes personnalités qui ne l’avaient pas assez soutenu, à ses yeux, dans ses démarches administratives ».

Interrogé à ce sujet, son avocat avait préféré ne pas s’étendre, évoquant « une complexité du dossier » et craignant des commentaires haineux, notamment de la part « de la fachosphère ». Plusieurs élus de droite et d’extrême droite se sont exprimés sur les réseaux sociaux ce week-end, dénonçant la situation. Présenté à un juge, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour « destructions et dégradations par incendie ». Il encourt pour cette infraction « une peine de dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende », a précisé le procureur Pierre Sennés.