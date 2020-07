Le Premier conseil des ministres du gouvernement Castex, à l'Elysée le 7 juillet 2020. — HAMILTON-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Depuis dimanche les Français connaissent la liste complète du gouvernement de Jean Castex. Au total, 11 secrétaires d’Etat ont été nommés, se répartissant notamment les maroquins Personnes handicapées, Tourisme, Affaires européennes ou Biodiversité. Six nouvelles personnalités intègrent l’équipe gouvernementale, parmi lesquelles cinq députés. Le conseiller de l’Elysée Clément Beaune et les députés Bérangère Abba, Nathalie Elimas, Sarah El Hairy, Olivia Grégoire et Joël Giraud rejoignent l’équipe Castex. Les secrétaires d’Etat reconduits sont Sophie Cluzel, Jean-Baptiste Lemoyne, Cédric O, Laurent Pietraszewski et Adrien Taquet.

C’est le grand retour de la PMA à l’Assemblée nationale. Les députés étudient à partir de ce lundi en deuxième lecture la loi de bioéthique et le débat s’annonce tendu. Au menu pour toute la semaine : quelque 2.300 amendements et des nouveaux ministres au front. 20 Minutes fait le point sur les parties de la loi qui posent problème par ici.

Depuis une semaine, les manifestations s’enchaînent en Thaïlande pour demander la chute du gouvernement de l’ancien chef de l’armée Prayut Chan-O-Cha. Plusieurs centaines de personnes, principalement des étudiants, ont ainsi manifesté dimanche à Bangkok devant le Monument de la Démocratie. Le 18 juillet déjà, des milliers de manifestants, portant un uniforme noir inspiré par les tenues des protestataires du mouvement prodémocratie de Hong Kong, s’étaient rassemblés au même endroit. Les étudiants ont du mal à s’envisager un avenir dans un pays peu démocratique où le PIB devrait reculer de 10 % en 2020.