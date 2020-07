En pleine période estivale, synonyme d’affluence pour le Morbihan, l’évolution rapide de la situation liée au coronavirus à Quiberon aura contraint le maire à prendre une décision radicale. Patrick Leroux a ainsi signé un arrêté interdisant l’ouverture le soir des plages, parcs et jardins « de 21h à 7h ». La maire de Saint-Pierre Quiberon a également pris une décision similaire.

