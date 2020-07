Le lac d'Annecy en Haute Savoie, le 23 juillet 2020. — ALLILI MOURAD/SIPA

La dernière semaine des juillettistes sera chaude. Selon les prévisions de Météo-France, un pic de chaleur est attendu dès ce lundi avec « en moyenne 30 °C sur la moitié nord et 35 °C sur la moitié sud ». Une augmentation des températures liée à une « poussée anticyclonique temporaire ». Mais le pays pourrait connaître un second pic de chaleur à en croire la Chaîne Météo.

« L’animation des masses d’air met bien en évidence les 2 pics de très fortes chaleurs de cette semaine, liés à la remontée de bouffées d’air d’origine saharienne. La barre des 40 °C sera vraisemblablement atteinte dans le sud de la France vendredi prochain », prévient la chaîne spécialisée.

Sécheresse et restriction

L’Aquitaine comme la région Midi-Pyrénées pourraient connaître lundi des pics à 39 voire 40 degrés poursuit la Chaîne Météo. L’ensemble du pays sera touché par ces fortes chaleurs vendredi avec des maximales oscillant entre 36 et 38 degrés dans le Sud et 32 à 37 degrés dans le Nord. Plusieurs départements, notamment au nord et nord-est de la France, sont déjà particulièrement touchés par la sécheresse.

Le 22 juillet dernier, Météo-France alertait : « Sur les trois derniers mois (d’avril à juin), les sols se sont nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays. De la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et jusqu’au Grand-Est, en Côte d’Or et dans l’Orne, les sols sont extrêmement secs. Au sud de ces régions et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les sols restent très secs ». Le Bas-Rhin, la Moselle et le Doubs ont d’ores et déjà dépassé le seuil d’alerte à la sécheresse et ont mis en place des mesures d’économie d’eau.